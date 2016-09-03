Путін про плани США: Радянський Союз розвалився, тепер треба дотиснути і Росію

Президент Росії Володимир Путін заявив, що відлига у відносинах РФ-США не настане, поки США не почнуть враховувати й поважати інтереси Росії.

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це глава держави сказав на засіданні Східного економічного форуму у місті Владивосток.

«На жаль, у нас відносини перебувають у досить замороженому стані. Гадаю, не з нашої вини», - заявив Путін.

Він вважає, що в 1990-х роках було закладено основи розвитку демократії та ринкової економіки в Росії. «Я думаю, що при всіх складнощах, проблемах і недоліках все-таки те покоління політиків це завдання вирішило. І ми, звичайно, розраховували, що така відкритість викличе таку ж реакцію з боку наших партнерів», - додав Путін.

За його словами, нічого подібного не сталося. «Вони подивилися в цей свій кристал своїх національних інтересів і зрозуміли це по-своєму. А як вони зрозуміли? Ось Радянський Союз розвалився, тепер треба дотиснути й Росію», - підкреслив Путін.

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Він вкотре заявив, що Захід підтримував, зокрема, сепаратистів на Північному Кавказі, розраховуючи, що це зробить російське керівництво більш піддатливим.

За його словами, для відлиги у відносинах сторони повинні враховувати й поважати інтереси Росії. «Можна вийти з договору про протиракетну оборону в односторонньому порядку й розвивати цю систему під приводом іранської ядерної загрози, а коли вона припинила своє існування - іранська ядерна загроза - зробити вигляд, що ми про все забули й, не звертаючи ні на що уваги, розвивати цю систему далі. Якщо така логіка продовжуватиметься, то тоді не думаю, що настане якась відлига. А якщо наші партнери погодяться все-таки з іншою логікою, логікою врахування взаємних інтересів, шанобливого ставлення до інтересів один одного, то тоді зміняться принципово наші відносини», - сказав Путін.

Він зазначив, що Росія не була ініціатором охолодження відносин із Заходом. «Ми в будь-яку секунду готові в повномасштабному обсязі розгорнути нашу співпрацю. Але це залежить не лише від нас, це залежить від того, як захочуть будувати відносини з Росією керівники майбутньої американської адміністрації», - додав Путін.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння й направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. Із середини квітня 2014 року в низці регіонів Луганської та Донецької областей тривають бойові дії.

Країни Заходу після вторгнення в Україну ввели санкції проти РФ.