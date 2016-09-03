Помічник Путіна в обхід санкцій ЄС відвідав Грецію - ЗМІ

Помічник президента РФ Владислав Сурков, який перебуває під санкціями Євросоюзу через окупацію Росією Криму 2014 року, здійснив у травні паломництво святими місцями Греції, повідомляє Time з посиланням на три різних джерела.

"Владислав Сурков, близький соратник Путіна, який брав участь в організації анексії Криму 2014 року, здійснив паломництво на святу для православних християн гору Афон приблизно в той же час, що й президент Росії", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що відповідь Кремля на запит щодо подорожі Суркова в Грецію була короткою і складалася з одного речення, згідно з яким ця інформація "не відповідає дійсності".

"Суркову заборонено в'їзд на територію США і Європейського Союзу з 2014 року, коли він допомогав в організації російської окупації Криму. Греція, як країна-член ЄС, юридично зобов'язана забезпечувати дотримання цих санкцій", - підкреслює видання.

Заступник міністра закордонних справ Греції Янніс Аманатідіс, який був відповідальним за візит російської делегації до Греції, не відповів на письмові запити Time.