Помічник Путіна в обхід санкцій ЄС відвідав Грецію - ЗМІ

15:14, 03 вересня 2016
Світ
983 0

У Кремлі спростовують дану інформацію, завляючи, що вона "не відповідає дійсності".

REUTERS

Помічник президента РФ Владислав Сурков, який перебуває під санкціями Євросоюзу через окупацію Росією Криму 2014 року, здійснив у травні паломництво святими місцями Греції, повідомляє Time з посиланням на три різних джерела.

"Владислав Сурков, близький соратник Путіна, який брав участь в організації анексії Криму 2014 року, здійснив паломництво на святу для православних християн гору Афон приблизно в той же час, що й президент Росії", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Держдепі пояснили причини розширення санкцій проти Росії

Зазначається, що відповідь Кремля на запит щодо подорожі Суркова в Грецію була короткою і складалася з одного речення, згідно з яким ця інформація "не відповідає дійсності".

"Суркову заборонено в'їзд на територію США і Європейського Союзу з 2014 року, коли він допомогав в організації російської окупації Криму. Греція, як країна-член ЄС, юридично зобов'язана забезпечувати дотримання цих санкцій", - підкреслює видання.

Заступник міністра закордонних справ Греції Янніс Аманатідіс, який був відповідальним за візит російської делегації до Греції, не відповів на письмові запити Time.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter