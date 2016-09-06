Набережну Сени в Парижі закриють для проїзду автомобілів (відео)

Влада Парижа відганяє автівки подалі від Сени. У французькій столиці вирішили звільнити славетну набережну від машин. Одна смуга поблизу річки вже була перекрита на кілька літніх тижнів, і замість легковиків та вантажівок там встановили відкриті тераси кав’ярень. Водії обурені, адже нововведення, приємне для пішоходів, призвело до заторів.