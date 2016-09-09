В американському штаті Техас одна з учениць відкрила вогонь у вбиральні
03:54, 09 вересня 2016Світ
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В американському штаті Техас одна з учениць відкрила вогонь у вбиральні, а згодом вистрелила у себе.
Мотиви нападниці поки що невідомі / скріншот
Нападниця загинула на місці.Дівчина, в яку вона поцілила, шпиталізована.
Також є інформація про ще одного пораненого поліцейського, який начебто постраждав від кулі, випущеної колегою.
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Мотиви нападниці поки що невідомі.
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