В американському штаті Техас одна з учениць відкрила вогонь у вбиральні /

Нападниця загинула на місці.Дівчина, в яку вона поцілила, шпиталізована.

Також є інформація про ще одного пораненого поліцейського, який начебто постраждав від кулі, випущеної колегою.

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Мотиви нападниці поки що невідомі.