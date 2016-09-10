Підозрювані у підготовці нападу у Парижі пов’язані з ісламістами – прокурор Франції
Прокурор Франції Франсуа Молен повідомляє, що жінки, яких затримали напередодні за підозрою у підготовці нападу у Парижі, отримували вказівки від угруповання «Ісламська держава» у Сирії.
Про це Молен заявив у п'ятницю, 9 вересня, передає Радіо Свобода.
8 вересня у Парижі затримали трьох жінок, батько однієї з яких був власником автомобіля, у якому виявили балони зі стисненим газом.
Під час затримання одну з жінок, Інес Мадані, поранили, після того, як вона вдарила ножем поліцейського.
Машину з газовими балонами виявили біля собору Нотр-Дам 4 вересня.
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За підозрою у підготовці нападу у Парижі заарештували загалом 5 жінок і 2 чоловіків.
За повідомленнями слідства, наразі бойовики угруповання «Ісламська держава» намагаються вербувати у Франції підлітків і молодих жінок.
Упродовж останнього часу у Франції сталося кілька нападів, вчинених ісламістами.