Підозрювані у підготовці нападу у Парижі пов’язані з ісламістами – прокурор Франції

Про це Молен заявив у п'ятницю, 9 вересня, передає Радіо Свобода.

8 вересня у Парижі затримали трьох жінок, батько однієї з яких був власником автомобіля, у якому виявили балони зі стисненим газом.

Під час затримання одну з жінок, Інес Мадані, поранили, після того, як вона вдарила ножем поліцейського.

Машину з газовими балонами виявили біля собору Нотр-Дам 4 вересня.

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За підозрою у підготовці нападу у Парижі заарештували загалом 5 жінок і 2 чоловіків.

За повідомленнями слідства, наразі бойовики угруповання «Ісламська держава» намагаються вербувати у Франції підлітків і молодих жінок.

Упродовж останнього часу у Франції сталося кілька нападів, вчинених ісламістами.