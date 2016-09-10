Обама і Клінтон потрапили під хвилю критики після ядерного випробування КНДР

Про це пише РБК з посиланням на видання Politico.

На думку політичних супротивників діючої адміністрації, в даний час у розпорядженні Обами є достатньо важелів, щоб покарати ті компанії, в першу чергу китайські, які співпрацюють з КНДР.

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Як заявив спікер Конгресу Пол Райан, Обама повинен був негайно використати надані йому раніше цього року повноваження по введенню санкцій проти тих, хто співпрацює з Північною Кореєю.

Райан вважає, що президент США не наважується застосувати санкції проти китайських компаній, при цьому він назвав Пекін головним спонсором і торговим партнером Пхеньяну.

Штаб кандидата від республіканців Дональда Трампа виступив із заявою, в якій звинуватив кандидата від демократів Хілларі Клінтон у ядерних випробуваннях Пхеньяну. «Сьогодні оголосили, що Північна Корея провела своє чергове ядерне випробування — четверте за рахунком з моменту, коли стала держсекретарем Хілларі Клінтон. Це ще одна гігантська невдача невдалого держсекретаря. Вона зазнала невдачі», — говорилося в заяві.

Сама Клінтон заявила в п'ятницю, що має намір посилити санкції проти КНДР у додавання до тих санкцій, які вже ввела або запропонувала ввести адміністрація Барака Обами.