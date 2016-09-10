Сирійська опозиція назвала умову підтримки плану США і Росії

Сирійський опозиційний Вищий комітет по переговорам (ВКП) підтримає домовленості міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова і держсекретаря США Джона Керрі по встановленню режиму припинення бойових дій в Сирії за умови, що урядові сили будуть дотримуватися перемир'я, передає РБК.

«Перемир'я, безумовно, може бути знову встановлено, і опозиція може зробити так, щоб групи, які підписали першу угоду про припинення вогню, почали дотримуватися його знову», - заявила представник ВКП Басма Кодмані.

Читайте такожЗМІ: у Сирії ісламісти знищили два турецьких танки російськими ракетами (відео)

За її словами, для цього офіційний Дамаск теж повинен виконувати домовленості.

«Ми хочемо на першому етапі побачити, що повітряні сили режиму не використовуються, і ми хочемо вірити, що Росія зможе надавити на режим, щоб він дотримувався повного припинення вогню», - пояснила Кодмані.

Лавров і Керрі оголосили про досягнення угоди після рекордних по тривалості переговорів, які тривали в цілому близько 15 годин, включаючи короткі паузи. До цього найбільш тривалі переговори Лаврова і Керрі по Сирії проходили в Москві у липні 2016 року - тоді вони тривали 12 годин.

На підсумковій прес-конференції після переговорів у Женеві глави зовнішньополітичних відомств розповіли про основні положення плану переходу до мирного врегулювання в Сирії.

Лавров заявив, що всього погоджено п'ять документів, але їх зміст залишиться секретним. Лавров підкреслив, що сирійське керівництво знайоме зі спільним планом і готове його виконувати.

«Сирійське керівництво ознайомлено нами з цими домовленостями і готове їх виконувати. Підтримує те, що ми погодили з США», - сказав він.

План передбачає припинення вогню, створення спільного центру по розмежуванню сторін, припинення ударів сирійської авіації. При цьому удари по терористах будуть наносити виключно повітряні сили США та Росії, які будуть узгоджувати свої дії. Передбачено створення демілітаризованої зони навколо Алеппо і відновлення гуманітарних операцій.

Реальний діалог між сторонами конфлікту повинен початися після семиденного припинення бойових дій на території країни. Всі сторони повинні взяти на себе зобов'язання забезпечити припинення вогню з 00:00 годин 12 вересня.

Наріжним каменем угоди, за словами Керрі, стала домовленість про припинення польотів авіації сирійських урядових сил у районах, де є опозиція.

На прес-конференції в Женеві виступив також спецпосланець ООН по Сирії Стеффан де Містура, який привітав угоду і заявив, що воно відкриває «вікно можливостей» для врегулювання конфлікту в цій країні.

Попередня угода про припинення вогню у Сирії, досягнута між Росією і США в лютому нинішнього року, дуже скоро була порушена на півночі країни.