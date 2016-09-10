Уряд Сирії схвалив новий план перемир'я

За інформацією сирійського інформаційного агентства САНА, влада погодилися прийняти заходи для зниження рівня насильства в районі міста Алеппо з гуманітарних міркувань, повідомляє Русская служба Би-би-си.

За даними агентства, сирійський уряд був поінформований про результати переговорів.

Читайте такожСирійська опозиція назвала умову підтримки плану США і Росії

Представники опозиційного Вищого комітету з переговорів заявили, що ще не отримали офіційного тексту угоди.

"Якщо ми його отримаємо, то комітет вивчить деталі та механізми її імплементації", - йдеться в заяві опозиційного органу.

Як повідомляв УНІАН, Лавров і Керрі оголосили про досягнення угоди після рекордних по тривалості переговорів, які тривали в цілому близько 15 годин, включаючи короткі паузи. До цього найбільш тривалі переговори Лаврова і Керрі по Сирії проходили в Москві в липні 2016 року - тоді вони тривали 12 годин.