В ОБСЄ вважають, що вибори в Білорусі не були ні вільні, ні справедливі

Як повідомляє Радіо Свобода, на прес-конференції в Мінську, де місія представила попередні результати спостереження за виборами, він зазначив, що порушень було так багато, що ці вибори не відповідали міжнародним стандартам вільних і справедливих виборів.

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Гарстедт також звернув увагу, що влада Білорусі напередодні виборів дала низку обіцянок щодо прозорості виборчого процесу, але мало зробила для того, щоб виконати їх, і так і не виконала їх до кінця.

Керівник місії додав, що її члени як представники ОБСЄ дають рекомендації, як виправити ситуацію, щоб вибори відповідали міжнародними стандартам. Зокрема, за його словами, необхідні зміни і у виборчому законодавстві, і у практиці щодо реєстрації партій, свободи засобів інформації і політичної діяльності.

"У деяких галузях ми бачимо певний поступ, але це триває дуже довго. Потрібні швидші зміни, щоб рухатися у правильному напрямку", - сказав Гарстедт.

Міжнародні спостерігачі ОБСЄ заявили, що вибори відбулися спокійно, але їх не можна назвати демократичними. Згідно з інформацією, порушення були і під час голосування, і під час підрахунку голосів, а передвиборні рекомендації ОБСЄ були далекі від виконання.

У письмовому попередньому звіті спостерігачів говориться, що влада Білорусі організувала вибори ефективно, але не змогла подолати "низку системних недоліків" у виборчому процесі.

У неділю в Білорусі відбулися вибори до Палати представників, нижньої палати парламенту. За попередніми результатами, до палати, що має 110 депутатів, уперше за 20 років потрапили одна представниця опозиційних сил і одна незалежна депутат, не пов’язана з пропрезидентськими силами.