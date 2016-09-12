Командування сил Асада оголосило про введення "режиму тиші" на сім днів
19:44, 12 вересня 2016Світ
225 0
Командування ЗС САР оголосило про введення "режиму тиші" на всій території Сирії на сім днів.
REUTERS
Про йдеться в комюніке, переданому урядової телестанцією "Сурія", повідомляє ТАСС.
Читайте такожСирійські повстанці висловили зауваження до умов перемир'я, але пообіцяли їх виконувати
У ньому вказується, що вогонь буде припинено з 19:00 (час збігається з кивеским) у понеділок, 12 вересня.
Як повідомляв УНІАН, перемир'я було погоджено в п'ятницю в ході переговорів у Женеві між США і Росією.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter