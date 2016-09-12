Командування сил Асада оголосило про введення "режиму тиші" на сім днів

19:44, 12 вересня 2016
Світ
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Командування ЗС САР оголосило про введення "режиму тиші" на всій території Сирії на сім днів.

REUTERS

Про йдеться в комюніке, переданому урядової телестанцією "Сурія", повідомляє ТАСС.

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У ньому вказується, що вогонь буде припинено з 19:00 (час збігається з кивеским) у понеділок, 12 вересня.

Як повідомляв УНІАН, перемир'я було погоджено в п'ятницю в ході переговорів у Женеві між США і Росією.

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