Командування сил Асада оголосило про введення "режиму тиші" на сім днів

Про йдеться в комюніке, переданому урядової телестанцією "Сурія", повідомляє ТАСС.

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У ньому вказується, що вогонь буде припинено з 19:00 (час збігається з кивеским) у понеділок, 12 вересня.

Як повідомляв УНІАН, перемир'я було погоджено в п'ятницю в ході переговорів у Женеві між США і Росією.