За минулі вихідні біля узбережжя Італії врятовано близько 3400 мігрантів

У суботу, 10 вересня, італійські рятувальники витягли з води близько 2300 осіб, ще 1100 - були врятовані в неділю.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на берегову охорону Італії, передає Deutsche Welle.

Більшість з них намагалися дістатися берегів Європи на гумових човнах.

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Як повідомили в базованій на Мальті організації "Станція з допомоги мігрантам у відкритому морі", в понеділок, 12 вересня, судно організації MV Phoenix доправило 401 врятованого мігранта в сицилійський порт Аугуста. Ще 286 осіб інший корабель організації, Responder, доставив у порт Поццалло.

Після закриття "балканського маршруту" та укладення між ЄС і Туреччиною угоди щодо біженців, маршрут потрапляння мігрантів до Європи пролягає через північ Африки та Італію. За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, з початку року станом на кінець серпня до Італії прибули більше 120 тисяч мігрантів.