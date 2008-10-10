Сомалійські пірати хочуть говорити тільки з власниками танків

Пірати Сомалі, які захопили «Фаїну», хочуть вести переговори про викуп із власником зброї, а не із судновласником, повідомляє Газета.ruз посиланням на «Морський бюлетень - Совфрахт».

За словами головного редактора видання Михайла ВОЙТЕНКА, «судновласник у четвер розмовляв з піратами, проте поговорити з екіпажем йому не дали». «Представник бандитів, який назвався Мухаммед, заявив, що він бажає мати справу з продавцями зброї, а не із власником судна, або з власником судна, але в тому разі, якщо він буде уповноважений продавцями зброї, - зазначив він. - А це значить, що їх цікавить викуп за зброю, а не за саму «Фаїну».

«Відносно інформації, що з`явилася у ряді ЗМІ, про нібито домовленості з піратами про суму викупу в 8 млн. дол. та їх швидку доставку, то судновласник говорить, що ці відомості абсолютно безгрунтовні, - зазначив М.ВОЙТЕНКО. - Переговори тривають, і якщо до них не підключаться компанії, задіяні безпосередньо у продажу зброї, то вони можуть затягнутися надовго»

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня пірати захопили біля берегів Сомалі судно «Фаїна», у складі екіпажа якого - 17 громадян України. На борту судна - 33 танки Т-72, гранатомети, зенітні установки і боєприпаси, які Україна продала Кенії.

Переговори з піратами про звільнення моряків «Фаїни» здійснюють Міністерство оборони Кенії та судновласники. Пірати вимагають за судно і вантаж 20 млн. доларів викупу.

Судно перебуває під наглядом декількох американських кораблів зі складу 5-го флоту, які мають завдання не допустити вивантаження зброї на берег.

7 жовтня Бі-Бі-Сі повідомило, що має документи, які нібито підтверджують, що боєприпаси і танки на борту суховантажу "Фаїна", захопленого піратами біля берегів Сомалі, могли призначатися для Південного Судану. За даними радіостанції, копія вантажної декларації свідчить про те, що контракт на поставку техніки було укладено міністерством оборони Кенії від імені уряду Південного Судану. Кенійське оборонне відомство, відповідно до цього документа, є лише вантажоодержувачем.

Контрактні номери танків, гранатометів і зенітних установок містять код GOSS, який, як повідомили Бі-Бі-Сі військові експерти, зазвичай використовується як скорочення від "Government of South Sudan" (з англійської – “уряд Південного Судану”).