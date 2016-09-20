У Румунії розпочалися навчання Blonde Avalanche за участю України
У Румунії 19 вересня розпочалися спільні військові навчання Blonde Avalanche 16 за участю військовослужбовців із Румунії, України, Угорщини та Словаччини.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Навчання проходять у румунському повіті Сату-Маре на річці Сомеш, що за 30 кілометрів на південний схід від кордону з Україною.
Українські учасники у складі міжнародного об’єднаного понтонно-мостового батальйону тренуються у виконанні завдань, пов’язаних із ліквідацією наслідків стихійних лих та мінімізацією збитків.
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У перебігу маневрів також передбачені спеціальні тренінги для командного складу та робота на незнайомій місцевості у таборі поблизу населеного пункту Мартінешті.
За інформацією угорськомовного інтернет-порталу Szatmár.ro, об’єднаний батальйон у період спільних навчань зведе понтонну переправу через річку Сомеш. Через загрозу частих повеней у басейнах річок Тиси і Дунаю Румунія, Україна, Угорщина та Словаччина щороку влаштовують навчання Blonde Avalanche.