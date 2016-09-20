На Філіппінах повідомили про захоплення саудівського літака

Літак Саудівських авіаліній був ізольований в аеропорту Маніли після повідомлення, що його могли захопити. Про це повідомляє CNN Philippines.

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Служба з надзвичайних ситуацій отримала повідомлення від диспетчерів аеропорту про "загрозу" на борту рейсу SV872 Saudia Airlines.

Повідомлялося, що літак могли захопити. Після посадки пасажирів не випускали протягом кількох годин. За даними ABS-CBN, на борту було близько 300 осіб. Лайнер відвели на окремий ізольований майданчик, його оточила поліція.

Пізніше авіакомпанія повідомила, що тривога виявилася помилковою.