Між Тихим і Атлантичним океаном будуть два канали?

Панама одержить 2,3 млрд дол. у борг на розширення Панамського каналу. Як повідомив президент країни Мартін Торріхос, кредитори з різних країн мають намір виділити кредит на строк до 20 років під 5,4% річних, навіть попри глобальну економічну кризу, передає Associated Press.

Серед кредиторів - Японський банк міжнародної співпраці (Japan Bank for International Cooperation), який виділить 800 млн. дол., Європейський інвестиційний банк (European Investment Bank) - 500 млн. дол., Inter-American Development Bank - 400 млн. дол., Andean Development Corporation і International Finance Corporation - по 300 млн. дол.

Загалом на реалізацію проекту потрібні 5,3 млрд дол.

Панамський канал - найкоротший (81,6 км) судноплавний шлях між Атлантичним і Тихим океанами, нагадує РосБізнесКонсалтинг, через нього проходить 4% світових вантажоперевезень. Дві третини вантажів, що перевозяться Панамським каналом, прямують із США або до США. Другим найбільшим користувачем каналу є Китай. Завершення проекту заплановане на 2014 р.

Рішення про розширення Панамського каналу було схвалене громадянами Панами на всенародному референдумі в жовтні 2006 р.

Зі свого боку Росія зацікавлена надати допомогу в будівництві конкурентного трансокеанського каналу. Про це у вересні повідомляло РІА Новости з посиланням на нікарагуанські ЗМІ під час візиту до Латинської Америки віце-прем`єра РФ Ігоря Сечина.

"Росія виявила велику цікавість до можливості участі в будівництві трансокеанського каналу на території Нікарагуа", - заявив глава МЗС Нікарагуа Самуель Сантос, додавши, що ця тема обговорювалася під час зустрічі у президента країни Даніеля Ортеги.

Нікарагуанський канал, який зв`яже Атлантичний і Тихий океани повинен пройти річкою Сан-Хуан і озером Нікарагуа. Його довжина буде 286 кілометрів, глибина - 22 метри (Панамський - 12,5 метра), максимальна ширина фарватеру - 114 метрів.

Завдяки цим параметрам, нікарагуанським водним коридором зможуть користуватися великотоннажні морські судна вантажопідйомністю до 270 тисяч тонн, тоді як його панамський конкурент може пропустити транспорт не більше 70 тисяч тонн, а після модернізації - не більше 130 тисяч тонн.

У нікарагуанському каналі заплановано чотири шлюзи, які підніматимуть судна на 60 метрів (проти 26 метрів в Панамі).

За оцінками фахівців, будівництво каналу коштуватиме 18 мільярдів доларів.

Уряд Нікарагуа розраховує, що канал буде завантажений за рахунок дедалі більшого товарообігу між Китаєм і країнами Латинської Америки. Акцентується, що венесуельський лідер Уго Чавес хоче переорієнтовувати нафтові експортні потоки із США на Китай. КНР готова возити нафту з Венесуели гігантськими танкерами і може також вкласти кошти в будівництво каналу.