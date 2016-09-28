Міжнародна комісія з MH17 так і не отримала обіцяні Росією радіолокаційні зображення

Про це повідомляє Reuters.

«Ми абсолютно точно вивчимо нові зображення з радарів, які є у Росії», - сказав слідчий.

Читайте такожЗбиття MH17: з'явилося перехоплення розмови бойовиків, що спростовує версію Росії (відео)

При цьому він зазначив, що досі слідча група ще не отримала цих даних в своє розпорядження, незважаючи на те, що Москва заявляла про готовність передати всю інформацію, яка є в її наявності.

"Слідчі додали, що вони не мали доступу до нових радіолокаційних зображень, про яких говорила Москва у своїх останніх заявах", - йдеться в повідомленні агентства.

Як повідомляв УНІАН, російський виробник ЗРК "Бук" - ВАТ «Концерн ППО «Алмаз – Антей» заявив, що використовував літак Іл-86 для моделювання атаки на малайзійський Боїнг над Донецьком, який нібито підтверджує, що пуск ракети був здійснений з підконтрольній території Україні.

"Сьогодні ми можемо однозначно сказати, що якщо Boeing був збитий ЗРК "Бук", вразила його ракета 9М38 з боку населеного пункту Зарощенське", - сказав генеральний директор концерну Ян Новіков.

У проміжному звіті Спільної слідчої групи (Joint Investigation Team, JIT), який голландський прокурор Фред Вестербеке представив сім'ям жертв рейсу MH17, спростовується російська версія про те, що літак збили з району селища Зарощенське.