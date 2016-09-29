США поставили ультиматум для Росії щодо конфлікту у Сирії

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Керрі поінформував Лаврова, що "США готові до припинення двосторонньої співпраці з Росією щодо Сирії, якщо Росія не вживе негайних заходів для зупинення наступу в Алеппо та відновлення режиму припинення вогню", повідомив речник Державного департаменту Джон Кірбі.

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Він також заявив, що Вашингтон покладає на Москву відповідальність за ситуацію в Алеппо, зокрема використання запалювальних бомб у міському середовищі.

Раніше УНІАН повідомляв, що російські літаки скидають на житлові квартали з мирними жителями сирійського Алеппо боєприпаси, призначені для руйнування особливо укріплених воєнних позицій. Також у ЗМІ з'явилося повідомлення аналітичного видання Foreignpolicy про появу в небі над Алеппо Су-25 на малій висоті, призначених для боротьби з наземними цілями та безпосередньої підтримки сухопутних сил.