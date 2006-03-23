Нью-Йорку загрожує надпотужний ураган

Влітку на Нью-Йорк може обрушитися надпотужний ураган, який не поступатиметься силою "Катрині", що спустошила минулого року Новий Орлеан. З таким прогнозом виступила найбільша в США приватна метеорологічна служба AccuWeather. Про це повідмляє РІА "Новости".

За оцінками синоптиків, удар стихії, подібний "Катрині", по густонаселеному мегаполісу Америки призведе до загибелі декількох тисяч чоловік, а збиток обчислюватиметься мільярдами доларів. Як відзначив начальник служби прогнозів AccuWeather Джо Бастарді, погодні умови, що складаються зараз, лякають і нагадують ті, в яких зародився сумно знаменитий ураган 1938 року, що забрав на атлантичному побережжі США життя 600 чоловік.

"Чи витримают ьбудинки, побудовані уздовж берегової лінії, пориви вітру силою 200-220 кілометрів на годину? Ми втратили безліч життів під час "Катрини" і не хочемо повторення подібного сценарію", - заявив старший метеоролог AccuWeather Кен Рівз.

Але ще більш уразливим, ніж місто Нью-Йорк, експерти вважають фешенебельний район Хемптонс, де в результаті урагану під водою можуть опинитися величезні простори. Наприклад, з лиця землі може зникнути Файер-айленд, забудований особняками мільйонерів.