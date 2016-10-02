Понад 70 осіб постраждало в результаті вибуху на півдні Іспанії

В результаті вибуху в місті Велес-Малага на півдні Іспанії постраждали щонайменше 77 осіб, повідомляє канал "112 Україна" з посиланням на прес-секретаря швидкої допомоги регіону Андалусія.

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"Вибух пролунав в приміщенні кафе близько 19:00 по Києву. Повідомляється, що це був вибух газового балона. На фотографіях з місця події видно наслідки вибуху – розкидані стільці, сміття та інші ушкодження", - йдеться в повідомленні.

За даними іспанського видання El Mundo, всього було госпіталізовано понад 70 осіб, двадцять із них після надання першої медичної допомоги були відпущені з лікарні.

"Інші залишаються в медичних установах, у чотирьох постраждалих важкі травми, але не небезпечні для життя", підкреслює видання.