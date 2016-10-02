Трамп міг 18 років не платити податки через величезні збитки - NYT

Газета стверджує, що отримала доступ до документів, що раніше не публікувались, про податкові відрахування мільярдера, повідомляє РБК. З них випливає, що Дональд Трамп в 1995 році відзвітував про збитки в розмірі $916 млн доларів, в результаті чого він міг легально отримати право значно знизити свої податкові виплати протягом наступних 18 років. Видання не уточнює, чи скористався Трамп цією можливістю.

За інформацією видання, збитки, які стали підставою для отримання податкових пільг, відбулися через помилки в управлінні трьома казино у місті Атлантік-Сіті, невдалої спроби Трампа зайнятися бізнесом в сфері авіаперевезень, а також через придбання ним готелю Plaza на Манхеттені.

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Експерти з податків, яких видання найняло для аналізу цієї інформації, пояснили, що після збитків Трамп за законом міг отримати пільги. Вони дозволяли йому протягом 18 років зменшувати оподатковуваний прибуток на суму отриманих збитків.

Законодавство не вимагає, щоб кандидат у президенти в обов'язковому порядку публікував свої податкові декларації. Однак, за традицією учасники президентської гонки зазвичай робили це. Трамп, вступивши в боротьбу за Білий дім, відмовився опублікувати свої податкові звіти.

Представник кампанії Хілларі Клінтон Роббі Мук назвав статтю «бомбою» і заявив, що вона свідчить про колосальні невдачі в бізнесі республіканця. «Ця доповідь як бомба, що показує колосальний характер минулих невдач у бізнесі Дональда Трампа і як довго він може уникати сплати будь-яких федеральних прибуткових податків взагалі», — сказав Мук. Він також зазначив, що тепер, коли все вже стало відомо, чому б Трампу «не піти далі і не опублікувати свої звітні дані, щоб показати нам, наскільки він «розумний», — сказав Мук.

У штабі Трампа заявили, що «ймовірні» податкові документи отримані нелегальним шляхом. Їх публікація є підтвердженням того, що істеблішмент і підтримуючі його ЗМІ в цілому діють в інтересах Клінтон і Демократичної партії. Трамп в заяві названий висококваліфікованим бізнесменом, який заплатив сотні мільйонів доларів податків.

24 вересня в редакційній статті The New York Times офіційно оголосила, що підтримує в боротьбі за пост президента Хілларі Клінтон.