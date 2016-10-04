Трамп похвалив сам себе за те, що 18 років мав можливість не платити податки

Таким чином Трамп прокоментував публікацію в ЗМІ своїх податкових даних за 1995 рік, з яких випливає, що він 18 років мав можливість не платити податки, передає Російська служба Бі-бі-сі.

"Як бізнесмен і як забудовник я легально використовував податкові закони для своєї вигоди, вигоди для своєї компанії, моїх інвесторів і моїх службовців. Чесно кажучи, я прекрасно використав ці закони", - сказав Трамп під час виступу перед своїми прихильниками.

Читайте такожФінішна пряма передвиборної кампанії: Клінтон випереджає Трампа на 5% - опитування СNN

Кандидат у президенти від республіканців також зазначив, що у нього є "фідуціарний обов'язок" платити не більше податків, ніж того вимагає закон.

Трамп додав, що використовував американські податкові закони і свою підприємницьку проникливість, щоб вибратися з кризи на ринку нерухомості в 1995 році.

1 жовтня газета New York Times опублікувала податкові дані Трампа за 1995 рік, в яких вказується, що Трамп повідомив про збитки в 916 млн доларів.

Видання зазначає з посиланням на аналіз експертів, що подібні збитки давали Трампу законні підстави не платити податок протягом 18 років.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня прокуратура штату Нью-Йорк призупинила роботу фонду Трампа через те, що організація не надавала звіти про доходи.