У Росії поскаржилися, що США заблокували їхню заяву в Радбезі ООН

Про це повідомили у російському постпредстві при ООН, передає РІА Новости.

У вівторок Росія поширила в Раді Безпеки ООН проект заяви, який засуджує обстріл посольства країни в Дамаску.

Як повідомили в дипмісії РФ, вона "була фактично заблокована делегацією США, яка намагалася привнести в стандартний у таких випадках текст сторонні елементи".

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"Американцям незграбно підіграли англійці та українці. Це свідчить про їхню кричущу неповагу до Віденської конвенції про дипломатичні зносини", — йдеться в заяві.

У російському постпредстві при ООН зазначили, що коли подібні злочини здійснювалися раніше, в тому числі щодо дипмісії західних країн, Росія "завжди беззастережно підтримувала їхнє засудження Радою Безпеки".

"Доводиться констатувати, що моральні підвалини деяких наших колег по Раді безпеки серйозно похитнулися", — переконані в РФ.

Раніше УНІАН повідомляв, що посольство Російської Федерації в Дамаску 3 жовтня зазнало мінометного обстрілу.