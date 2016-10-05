У США пояснили, чому перекидання зенітної ракетної системи С-300 до Сирії суперечить заявам Путіна

Про це заявив прес-секретар Білого дому Джош Ернест, передає ТАСС.

"Я в курсі того, що ця техніка відправлена до Сирії. Це суперечить заявам самого президента Путіна про те, що їхні зусилля спрямовані проти екстремістів", - сказав Ернест.

Крім того, наголосив він, у Білого дому немає інформації про наявність в ІДІЛ чи "Аль-Каїди" авіації.

На думку представника Білого дому, це викликає питання щодо завдань Росії в Сирії й негативно позначається на довірі до неї.

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З-300ВМ "Антей-2500" — універсальна зенітна ракетна система далекої дії. Вона призначена для боротьби з балістичними ракетами малої і середньої дальності, крилатими ракетами, а також для ураження літаків тактичної і стратегічної авіації. Дальність ураження - до 250 км.