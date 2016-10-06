Сейм Польщі після масових акцій протесту відмовився забороняти аборти
Сейм Польщі більшістю голосів відхилив законопроект комітету "Стоп аборту" про повну заборону та криміналізацію абортів.
За відхилення законопроекту проголосували 352 депутати, проти - 58, утрималися від голосування - 18, передає Радіо Польща.
Таким чином польський Сейм не буде продовжувати роботу над цим законопроектом.
Як відомо, у Польщі 3 жовтня було оголошено так званий "Чорний понеділок" - загальнонаціональна акція протесту проти спроб повністю заборонити в країні аборти.
Тисячі жінок взяли відгули і у чорному одязі вийшли на вулиці польських міст, щоб висловити протест проти можливого посилення законодавства, яке передбачає, серед іншого, введення кримінальної відповідальності для матерів і лікарів за перервану вагітність.
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Наразі аборти в Польщі дозволені в разі загрози життю матері, ушкодження плоду або якщо вагітність наступила в результаті зґвалтування або інцесту. За офіційними даними, щорічно в 38-мільйонній Польщі робиться від декількох сотень до 2 тис. абортів, однак, за оцінками експертів, підпільно і за кордоном польки роблять їх від 100 до 200 тис. в рік.