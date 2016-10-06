Сейм Польщі після масових акцій протесту відмовився забороняти аборти

За відхилення законопроекту проголосували 352 депутати, проти - 58, утрималися від голосування - 18, передає Радіо Польща.

Таким чином польський Сейм не буде продовжувати роботу над цим законопроектом.

Як відомо, у Польщі 3 жовтня було оголошено так званий "Чорний понеділок" - загальнонаціональна акція протесту проти спроб повністю заборонити в країні аборти.

Тисячі жінок взяли відгули і у чорному одязі вийшли на вулиці польських міст, щоб висловити протест проти можливого посилення законодавства, яке передбачає, серед іншого, введення кримінальної відповідальності для матерів і лікарів за перервану вагітність.

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Наразі аборти в Польщі дозволені в разі загрози життю матері, ушкодження плоду або якщо вагітність наступила в результаті зґвалтування або інцесту. За офіційними даними, щорічно в 38-мільйонній Польщі робиться від декількох сотень до 2 тис. абортів, однак, за оцінками експертів, підпільно і за кордоном польки роблять їх від 100 до 200 тис. в рік.