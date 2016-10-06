На фоні ймовірності нових санкцій у Кремлі заговорили про легітимність перебування в Сирії

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Немає предмету для якихось санкцій. Давайте не забувати, що РФ – це єдина країна, збройні сили якої легітимно, з точки зору міжнародного права, перебувають у Сирійській Арабській Республіці», - сказав Пєсков.

За його словами, є країни, які надіслали свої підрозділи до Сирії, не маючи такої легітимності.

Він заявив, що публікації в ЗМІ з посиланням на джерела про запровадження нових санкцій з боку Німеччини і США знеособлені, а офіційних заяв на цю тему не було.

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Як повідомляв УНІАН, 30 вересня 2015 року Рада федерації РФ за зверненням президента Росії Путіна дала згоду на використання військово-повітряних сил Росії на території Сирії.

Країни Заходу і сирійська опозиція не раз звинувачували Росію в тому, що її літаки атакують в Сирії не позиції терористів, а противників президента країни Башара Асада.

У річницю операції в Сирії, 30 вересня 2016 року, в Кремлі заявили, що термін проведення операції з самого початку не визначався.