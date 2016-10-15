У Багдаді смертник влаштував вибух на жалобній церемонії: десятки загиблих (фото)

У Багдаді терорист-смертник влаштував вибух на церемонії шиїтів. Щонайменше 31 людина загинула, ще близько 30 отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на поліцію. Читайте такожСША завдали ракетних ударів по захопленій повстанцями території Ємену Вибух стався всередині намету, наповненого людьми, які приймають участь у жалобній церемонії, присвяченій поминанню шиїтських мучеників. Палатка була розміщена біля ринку в районі Шааб.

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