Знавець англійської Мутко вийшов на "нью харайнзітц": Путін підвищив його до віце-прем'єра

Відповідну пропозицію було внесено прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим і схвалено президентом Володимиром Путіним, пише ТАСС.

Нагадаємо, 2 травня 2010 року в Цюріху на засіданні Виконкому ФІФА міністр спорту і туризму Мутко вперше прочитав з трибуни промову англійською, вразивши всіх своєю жахливою вимовою, що викликало шквал обговорень в Інтернеті.

28 травня 2015 року Мутко в Цюріху поспілкувався з журналістами англійською мовою, що в черговий раз спровокувало хвилю коментарів щодо його лінгвістичних здібностей.

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Після цього, у листопаді 2015 року, Мутко, залишаючи прес-конференцію, присвячену допінговому скандалу в російській легкій атлетиці, побоявся відповісти на кілька запитань англійською мовою.

"Speak english a little, — зазначив міністр. — Я тільки скажу speak english, — потім пісні у YouTube", – мотивував свою відмову він.