В Узбекистані розбився вертоліт з військовослужбовцями, загинули 9 людей

Про це повідомляє РИА «Новости» з посиланням на національний телеканал «Узбекистон».

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«18 жовтня 2016 року на території Ферганської області зазнав катастрофи вертоліт міністерства оборони Мі-171, виконував плановий політ», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що загинули три члени екіпажу, а також шість військовослужбовців.

Уряд країни створив спеціальну комісію з розслідування причин катастрофи.