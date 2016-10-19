В Узбекистані розбився вертоліт з військовослужбовцями, загинули 9 людей
20:46, 19 жовтня 2016Світ
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На сході Узбекистану розбився вертоліт міністерства оборони країни, внаслідок чого загинули дев'ятеро людей.
На території Ферганської області зазнав катастрофи вертоліт міністерства оборони Мі-171 / Фотоілюстрація /wikipedia.org
Про це повідомляє РИА «Новости» з посиланням на національний телеканал «Узбекистон».
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«18 жовтня 2016 року на території Ферганської області зазнав катастрофи вертоліт міністерства оборони Мі-171, виконував плановий політ», - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що загинули три члени екіпажу, а також шість військовослужбовців.
Уряд країни створив спеціальну комісію з розслідування причин катастрофи.
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