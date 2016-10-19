В Естонії хочуть заборонити трансляцію російських пропагандистських телеканалів
21:42, 19 жовтня 2016Світ
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Націоналістична партія Естонії пропонує заборонити мовлення пропагандистських телеканалів Російської Федерації на території всієї країни.
Росія розпочала відкриту інформаційну війну проти Естонії / ridus.ru
Про це повідомляє ERR.
"Росія розпочала відкриту інформаційну війну проти Естонії, Європейського Союзу і НАТО. Телеканали східного сусіда закликають до насильства, розпалюють міжнаціональну ворожнечу і намагаються дестабілізувати ситуацію по всій Європі. Щоб не ставити під загрозу свою державну безпеку, необхідно закрити доступ до цих телеканалів", - підкреслив голова об'єднання Тармо Круузімяє.
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Нагадаємо, раніше прем'єр Естонії заявив, що Росія веде війну в Європі.
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