Підсумки дебатів: Клінтон погіршила свій результат, але не поступилася Трампу
Телеканал CNN підвів підсумки прикінцевих теледебатів між кандидатами в президенти США від Демократичної і Республіканської партій Хілларі Клінтон і Дональдом Трампом.
Як повідомив телеканал у своєму Twitter, Клінтон здобула впевнену перемогу - її підтримали 52% опитаних, Трампа - 39%.
У порівнянні з другим туром дебатів, Клінтон погіршила свій результат, а Трамп - поліпшив. Минулого разу представника Демократів підтримали 57% опитаних, а кандидата від Республіканців - 34%.
Клінтон також виграла у Трампа шість хвилин ефірного часу, її виступ був більш розгорнутим.
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CNN також перевірив факти, які приводили кандидати.
Зокрема, Клінтон перекрутила інформацію, коли заявила, що кожен рік через стрільби з вогнепальної зброї гине 33 тис. осіб. Трамп збрехав, коли сказав, що не підтримував війну в Іраку.
Hillary Clinton won the third presidential debate, according to a CNN/ORC poll of viewers https://t.co/ocfv9iydoa#DebateNightpic.twitter.com/suyqhZ86Dl— CNN (@CNN) October 20, 2016
Як повідомляв УНІАН, за оцінками порталу 270towin, публікує інтерактивну карту виборів, на даний момент держсекретар і колишня перша леді може розраховувати на голоси 256 виборників, і для перемоги їй не вистачає всього лише 14 виборників. За цими даними, Трамп має всього 157 виборників, а ще 125 – зі "спірних" штатів, яким є, зокрема, і Невада, де проходив заключний раунд дебатів.