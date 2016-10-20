Росія взялася за розслідування знищення "Мотороли": справою бойовика займаються "відповідні служби"

Про це вона сказала на брифінгу, коментуючи інформацію про знищення «Мотороли» на тимчасово окупованому Донецьку 16 жовтня.

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«Це питання до відповідних служб, до спеціальних служб, з приводу того, де, як, організовано або неорганізовано (було знищено «Моторолу» - УНІАН). Цим опікуються відповідні служби», - заявила Захарова.

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня в Донецьку було знищено терориста "Моторолу". В Україні його звинувачують у військових злочинах, в тому числі в розстрілі полонених.