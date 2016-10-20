Росія взялася за розслідування знищення "Мотороли": справою бойовика займаються "відповідні служби"
16:55, 20 жовтня 2016Світ
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Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що з'ясуванням обставин знищення терориста Арсенія Павлова («Мотороли») опікуються «відповідні служби».
У МЗС РФ заявили, що з'ясуванням обставин знищення бойовика «Мотороли» опікуються «відповідні служби» / tsn.ua
Про це вона сказала на брифінгу, коментуючи інформацію про знищення «Мотороли» на тимчасово окупованому Донецьку 16 жовтня.
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«Це питання до відповідних служб, до спеціальних служб, з приводу того, де, як, організовано або неорганізовано (було знищено «Моторолу» - УНІАН). Цим опікуються відповідні служби», - заявила Захарова.
Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня в Донецьку було знищено терориста "Моторолу". В Україні його звинувачують у військових злочинах, в тому числі в розстрілі полонених.
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