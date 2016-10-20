Росія взялася за розслідування знищення "Мотороли": справою бойовика займаються "відповідні служби"

16:55, 20 жовтня 2016
Світ
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Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що з'ясуванням обставин знищення терориста Арсенія Павлова («Мотороли») опікуються «відповідні служби».

tsn.ua

Про це вона сказала на брифінгу, коментуючи інформацію про знищення «Мотороли» на тимчасово окупованому Донецьку 16 жовтня.

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«Це питання до відповідних служб, до спеціальних служб, з приводу того, де, як, організовано або неорганізовано (було знищено «Моторолу» - УНІАН). Цим опікуються відповідні служби», - заявила Захарова.

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня в Донецьку було знищено терориста "Моторолу". В Україні його звинувачують у військових злочинах, в тому числі в розстрілі полонених.

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