Вперше з часів "холодної війни" Франція засікла російський підводний човен біля своїх берегів - ЗМІ
Військові Франції в січні помітили російський атомний підводний човен біля західного узбережжя країни.
За даними високопоставленої офіційної особи, підводний човен, виявлений в Біскайській затоці, весь час залишалався в міжнародних водах, пише Коммерсант з посиланням на Le Nouvel Observateur.
Видання припускає, що на його борту могли бути оснащені ядерними боєголовками ракети. Як стверджує Le Nouvel Observateur, це перший випадок з моменту закінчення «холодної війни», коли французькі військові виявили атомний підводний човен Росії в даному районі.
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Міністерство оборони Франції не підтвердив, але і не спростував цю інформацію.
Як відомо, раніше ВПС Франції повідомили, що в лютому два російські стратегічні бомбардувальники Ту-160 пролітали міжнародний повітряний простір про над протокою Ла-Манш і французькі літаки супроводжували їх.