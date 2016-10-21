У Пакистані заборонили індійські фільми

Заборона поширюється, зокрема, на популярні індійські серіали та кінофільми Боллівуду, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Влада Пакистану попередила, що телеканали та радіостанції, які порушать цю заборону, будуть закриті.

Останнім часом у відносинах між двома країнами відзначено зростання напруженості.

Особливо це відчутно на кордоні двох країн у спірних районах. Найчастіше там відбуваються напади на військових і мирних жителів.

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На початку жовтня генеральний секретар ООН заявив, що серйозно стурбований зростанням напруженості у відносинах між Індією і Пакистаном. Він закликав обидві держави проявляти максимальну стриманість і терміново вжити заходів по нормалізації двосторонніх відносин.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого 2015 року Верховна Рада прийняла закон про внесення змін у деякі закони про захист інформаційного телерадіопростору України, встановивши загальні критерії для визначення аудіовізуальної продукції, яка шкодить національній безпеці України. Після цього Нацрада з телерадіомовлення заборонив трансляцію на території України понад 70 російських телеканалів.