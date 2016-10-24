Помер колишній емір Катару

Про це повідомляє РБК з посиланням на Al-Arabiya.

Чинний емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані, який є внуком померлого, оголосив триденний траур по всій країні.

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Шейх Халіфа бін Хамад Аль Тані, який народився в 1932 році, був шостим еміром Катару і другим із династії Аль Тані. Він керував Катаром понад 20 років — з 1972-го по 1995 рік.

У 1995 році, коли Халіфа бін Хамад Аль Тані перебував у відрядженні в Швейцарії, його син Хамад бін Халіфа Аль Тані за підтримки інших членів сім'ї став верховним главою Катару. З 1995 року Халіфа бін Хамад Аль Тані проживав у Франції і повернувся на батьківщину лише у 2004 році.