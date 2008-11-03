Завтра Маккейн та Обама зійдуться у вирішальному двобої

Завтра, 4 листопада, у США відбудуться вибори Президента. Кандидати на цей пост Джон МАККЕЙН і Барак ОБАМА проводять останні зустрічі з виборцями в ключових для їхніх кампаній штатах.

Республіканець Дж.МАККЕЙН провів два мітинги в Пенсильванії, звідки вирушив до Нью-Гемпшира. У понеділок - останній день перед голосуванням - він планує відвідати одразу сім штатів, повідомляє радіо «Свобода».

Демократ Б.ОБАМА в неділю вів кампанію в Огайо, де на минулих виборах перемогли республіканці. У мітингу Б.ОБАМИ в Клівленді, на якому зібралося близько 80 тисяч осіб, взяв участь знаменитий рок-музикант Брюс СПРІНГСТІН.

За останніми опитуваннями, Б.ОБАМА випереджає Дж.МАККЕЙНА в середньому на 5-7 пунктів.