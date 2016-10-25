Норвегія розмістить у себе понад 300 морських піхотинців США

04:29, 25 жовтня 2016
Світ
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У Міністерстві оборони Норвегії повідомляють про дозвіл американським морським піхотинцям тимчасово розміститися на території країни. 

флаг Норвегии / http://geoffreyroucourt.files.wordpress.com/

Це має відбутися наступного року «упродовж обмеженого періоду», передає Радіо Свобода.

24 жовтня в оборонному відомстві Норвегії зазначили, що вперше після Другої світової війни іноземні війська будуть розміщені на території країни.

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За повідомленням, з січня 330 морських піхотинців США будуть розміщені на військовій базі Vaernes у центральній частині країни.

Норвегія є одним із засновників НАТО і близьким політичним союзником США. Війська НАТО неодноразово бували у цій скандинавській країні для навчань, але не розміщувалися на її території.

Міністр оборони Норвегії Іне Еріксен Сорейде заявила, що США є найважливішим союзником Норвегії, і що обидві країни прагнуть до розвитку двосторонніх відносин.

«Захист Норвегії залежить від союзників і має вирішальне значення для безпеки, а також наші союзники отримують знання, необхідні для роботи у Норвегії, разом з норвезькими силами», – заявила міністр.

Норвегія має спільний кордон з Росією в Арктиці.

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