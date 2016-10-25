Екс-посол США в РФ: Путін розуміє, що Трамп програв

11:50, 25 жовтня 2016
Світ
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Колишній посол США в Росії Майкл Макфол стверджує, що президент РФ Володимир Путін "відступає", визнавши, що кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп програє вибори.

Володимир Путін / REUTERS

"Росіяни не йдуть, тому що Путін не дурний. Він розуміє, що Трамп програв. Тепер вони відступають. Розумно", - написав він у Twitter.

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Під час третіх президентських дебатів кандидат у президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон заявила, що уряд Росії займається шпигунством проти США, зламує сайти і поштові скриньки громадян США і потім передає ці дані WikiLeaks.

Вибори президента США відбудуться 8 листопада.

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