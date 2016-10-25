Екс-посол США в РФ: Путін розуміє, що Трамп програв

"Росіяни не йдуть, тому що Путін не дурний. Він розуміє, що Трамп програв. Тепер вони відступають. Розумно", - написав він у Twitter.

Читайте такожВибори в США: штаб Трампа визнав його відставання від Клінтон за два тижні до дня голосування

Під час третіх президентських дебатів кандидат у президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон заявила, що уряд Росії займається шпигунством проти США, зламує сайти і поштові скриньки громадян США і потім передає ці дані WikiLeaks.

Вибори президента США відбудуться 8 листопада.