Виявлено останню пісню Девіда Боуї

Раніше невідому пісню Девіда Боуї виявили під час пошуків матеріалу для книги про нього. Про це пише The Times.

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Пісню Blaze, яку рокер писав для альбому Blackstar, виявив автор книги "The Complete David Bowie" Ніколасс Пегг. Він описав її як таку, що "підхоплює слухача і переносить на хвилю оптимізму". Чи буде опублікована Blaze найближчим часом – невідомо.

Над альбомом Blackstar і мюзиклом Lazarus музикант працював, уже знаючи про хворобу.

Девід Боуї помер 10 січня у віці 69 років. 8 січня, у його день народження, вийшов 25-й студійний альбом музиканта Blackstar ("Чорна зірка"). Останні півтора року музикант боровся з раком.