Альбом Девіда Боуї вперше очолив американський чарт
Альбом Blackstar британського музиканта Девіда Боуї, який помер на початку січня від раку, піднявся на першу сходинку американського чарту Billboard.
Це перший альбом Боуї, якому вдалося досягти першого місця в американському чарті, повідомляє Бі-бі-сі. За перший тиждень продажів платівка розійшлася в США тиражем в 181 тис. примірників.
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Одночасно на п'яту сходинку у списку найпопулярніших у США альбомів потрапив збірник кращих хітів Девіда Боуї.
Попередній рекорд Девіда Боуї з продажу в США належав альбому The Next Day 2013 року. Тоді за перший тиждень продажів американці купили 85 тис. дисків з альбомом.
Девід Боуї помер 10 січня у віці 69 років. За два дні до цього, в день народження музиканта, вийшов останній альбом Blackstar. Останні півтора року музикант боровся з раком.
Девід Боуї є автором таких хітів, як let's Dance, Heroes, Under Pressure, Rebel, Life on Mars and Suffragette City. Протягом своєї кар'єри він також знімався в кіно.