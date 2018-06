Альбом Девіда Боуї вперше очолив американський чарт

Це перший альбом Боуї, якому вдалося досягти першого місця в американському чарті, повідомляє Бі-бі-сі. За перший тиждень продажів платівка розійшлася в США тиражем в 181 тис. примірників.

Одночасно на п'яту сходинку у списку найпопулярніших у США альбомів потрапив збірник кращих хітів Девіда Боуї.

Попередній рекорд Девіда Боуї з продажу в США належав альбому The Next Day 2013 року. Тоді за перший тиждень продажів американці купили 85 тис. дисків з альбомом.

Девід Боуї помер 10 січня у віці 69 років. За два дні до цього, в день народження музиканта, вийшов останній альбом Blackstar. Останні півтора року музикант боровся з раком.

Девід Боуї є автором таких хітів, як let's Dance, Heroes, Under Pressure, Rebel, Life on Mars and Suffragette City. Протягом своєї кар'єри він також знімався в кіно.