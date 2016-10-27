США утрималися при голосуванні щодо резолюції Генасамблеї ООН про припинення блокади Куби

Як повідомляє Центр новин ООН, вчора, 26 жовтня, Генасамблея ухвалила резолюцію про необхідність припинення економічної, торгової та фінансової блокади.

Зокрема, повідомляється, що вперше за чверть століття делегація Сполучених Штатів утрималася при голосуванні по резолюції.

Читайте такожЗупинене 55 років тому авіасполучення між Кубою і США відновиться 31 серпня

Зокрема, повідомляється, що вперше за чверть століття делегація Сполучених Штатів утрималася при голосуванні щодо резолюції.

При цьому відзначається, що питання про скасування економічного ембарго щодо Куби вже багато років фігурує в порядку денному Генеральної асамблеї. Генасамблея ухвалює резолюції із закликом скасувати блокаду 25 років поспіль. У 1992 році її підтримали 59 держав. У 2008 році - 185, а минулого року - вже 191. Ембарго США проти Куби було введено ще в 1962 році.

Цього року за резолюцію з даного питання проголосували представники 191 країни. Делегації США та Ізраїлю утрималися при голосуванні. Всі попередні роки США й Ізраїль голосували проти такої резолюції.

«Той факт, що цього року США утрималися при голосуванні щодо резолюції, - є позитивним кроком, який сприятиме налагодженню взаємин між Гаваною і Вашингтоном», - заявив міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес Паррілья.

Він висловив надію, що цей «позитивний сигнал США» буде втілено в реальність і призведе до скасування «безглуздої блокади», шкода від якої за шість десятиліть оцінюється в 125 млрд доларів США.

Читайте такожОбама анонсував угоду між Google і Кубою: компанія розширить доступ до інтернету в країні

В ухваленій сьогодні резолюції держави-члени привітали прогрес у відносинах між урядами Куби і США, а також візит президента США Барака Обами на Кубу в березні 2016 року. В резолюції відзначається «підтверджена президентом Сполучених Штатів Америки воля до роботи над ліквідацією економічної, торгової та фінансової блокади проти Куби».

У тексті документа Генасамблея знову висловила занепокоєння «триваючим ухваленням та застосуванням державами-членами законів та положень, таких як ухвалений 12 березня 1996 року «закон Хелмса-Бертона», екстериторіальні наслідки яких зачіпають суверенітет інших держав, законні інтереси юридичних чи фізичних осіб, що підпадають під їх юрисдикцію, а також свободу торгівлі та судноплавства».

Генасамблея вкотре закликала держави, в яких існують і продовжують застосовуватися такого роду закони і заходи, зробити необхідні кроки з метою їх скасування або припинення їхньої дії в найкоротші можливі терміни відповідно до їх юридичної процедури.