Російські бойові кораблі зайшли до акваторії Балтики - генсек НАТО

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, передає Радіо Свобода.

"Можу підтвердити, що два бойових кораблі Росії зайшли в акваторію Балтійського моря", – сказав він.

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"Ми відстежуємо такі пересування і розгортання військово-морських сил Росії, як ми робимо це щодо групи під керівництвом крейсера "Кузнєцов". Це ще один приклад тенденції, яку ми спостерігаємо упродовж останнього часу: нарощування військових сил Росією. НАТО реагує, ми підвищуємо готовність наших сил, підвищуємо нашу присутність, у тому числі, у регіоні Балтійського моря", – додав генеральний секретар НАТО.

25 жовтня аналітичний центр Atlantic Coucil у своїй статті повідомив про ймовірний рух до Балтійського моря двох військових кораблів Росії ("Зелений Дол" та "Серпухов"), озброєних крилатими ракетами дальнього радіусу дії "Калібр", які здатні нести ядерний заряд. У серпні ці судна випускали ракети по Сирії з Середземного моря, пише Atlantic Coucil.