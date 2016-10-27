Російські бойові кораблі зайшли до акваторії Балтики - генсек НАТО
НАТО підтверджує входження двох російських кораблів до акваторії Балтійського моря.
Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, передає Радіо Свобода.
"Можу підтвердити, що два бойових кораблі Росії зайшли в акваторію Балтійського моря", – сказав він.
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"Ми відстежуємо такі пересування і розгортання військово-морських сил Росії, як ми робимо це щодо групи під керівництвом крейсера "Кузнєцов". Це ще один приклад тенденції, яку ми спостерігаємо упродовж останнього часу: нарощування військових сил Росією. НАТО реагує, ми підвищуємо готовність наших сил, підвищуємо нашу присутність, у тому числі, у регіоні Балтійського моря", – додав генеральний секретар НАТО.
25 жовтня аналітичний центр Atlantic Coucil у своїй статті повідомив про ймовірний рух до Балтійського моря двох військових кораблів Росії ("Зелений Дол" та "Серпухов"), озброєних крилатими ракетами дальнього радіусу дії "Калібр", які здатні нести ядерний заряд. У серпні ці судна випускали ракети по Сирії з Середземного моря, пише Atlantic Coucil.