У Душанбе після двогодинного занурення в пітьму відновлено подачу електроенергії

У Душанбе відновлено подачу електроенергії, передає російська служба Бі-Бі-Сі.

Після раптового відключення електрики в Душанбе були знеструмлені всі урядові будівлі, державне телебачення і радіостанції.

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Загалом не було світла 2 години 20 хвилин.

Столичний аеропорт працював у штатному режимі завдяки генераторам. Також на генераторах працюють станції мобільного зв'язку.

Були знеструмлені найбільші міста країни - Худжанд, Курган-Тюбе, Куляб. У Гірському Бадахшані є автономні джерела електроенергії, і там електропостачання не припинялося.

Подача електрика поступово відновлюється і в деяких районах Куляба і Худжанда.

За даними джерел видання, відключення відбулося через "нештатну ситуацію" на Нурекській ГЕС, яка забезпечує електроенергією три чверті країни.

Прес-секретар МВС Таджикистану Умарджон Емомалі повідомив, що раптове відключення електрики у республіці має "скоріше технічний характер, пов'язаний з проблемами в мережах".

Раніше УНІАН повідомляв, що в енергосистемі Таджикистану сталася аварія, через яку було знеструмлено майже 90% території країни.