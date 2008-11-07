Обама спробує умовити Медведєва позбавитися «реліктів холодної війни»

Обраний на виборах президента США Барак Обама після вступу на посаду має намір працювати з РФ, щоб скоротити ядерні озброєння двох країн, зняти ядерні ракети з бойового чергування і провести в 2009 році саміт світових лідерів з боротьби із загрозою ядерного тероризму, йдеться в програмних тезах штабу перехідної адміністрації Обами.

Штаб, що приступив до роботи після перемоги Обами на виборах, очолив колишній глава апарату співробітників Білого дому в адміністрації Білла Клінтона Джон Подеста, пише РІА новості.

Штаб готує передачу влади новому президентові і ключові призначення в новому уряді і працюватиме до інавгурації Обами, яка відбудеться 20 січня 2009 року. "Барак Обама прагнутиме глибоких скорочень всіх американських і російських ядерних озброєнь, що перевіряються, і працюватиме з іншими ядерними державами для рішучого скорочення ядерних арсеналів до кінця його президентства", - стверджується в документі.

У тезах указується, що Обама також "працюватиме з Росією для збільшення часу попередження і ухвалення рішення" при запусках ядерних ракет. "Збереження готовності ядерних озброєнь до запуску за миттєвою командою є небезпечним реліктом "холодної війни". Барак Обама вважає, що ми маємо знайти рішення для цієї небезпечної ситуації. Будучи президентом, Барак Обама поставить своєю метою працювати з Росією для того, щоб у взаємній манері, що перевіряється, покласти край подібній політиці часів "холодної війни", - підкреслюється в тезах. Після свого приходу в Білий дім Обама заснує також посаду "координатора Білого дому з ядерної безпеки" в ранзі заступника радника президента США з національної безпеки, який відповідатиме за всі програми американського уряду щодо "зниження загрози ядерного тероризму і розповсюдження ядерної зброї", наголошується в документі.

У ньому також йдеться, що новий президент США "проведе саміт з запобігання ядерному тероризму". "Обама проведе в 2009 році саміт, який стане потім регулярним, за участю лідерів держав, що є постійними членами СБ ООН, а також лідерів інших країн, щоб домовитися про реалізацію багатьох таких заходів в глобальному масштабі", - указується в документі.