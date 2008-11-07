Лукашенко привітав свій народ з днем Жовтневої революції

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО привітав білоруський народ з днем Жовтневої революції.

Текст поздоровлення розміщено на його офіційному сайті.

«Перемога Великого Жовтня відкрила нову сторінку в світовій історії. Проголосивши принцип права націй на самовизначення, вона створила небачені раніше можливості для національного відродження, прискореного соціально-економічного і культурного розвитку народів. Саме завдяки встановленню радянської влади білоруси вперше здобули свою державність - Білоруську Радянську Соціалістичну Республіку», - зазначає О.ЛУКАШЕНКО в своєму привітанні.

За його словами, прадіди і діди білоруських громадян щиро вірили в ідеали революції - рівноправ`я і соціальну справедливість. «У важких умовах вони будували братський союз народів СРСР. Не жаліли життя в боротьбі з іноземними загарбниками. Добивалися значних успіхів у мирний час, створюючи могутній науково-виробничий потенціал, освоюючи космос, використовуючи в ім`я прогресу природні ресурси», - говориться в привітанні глави білоруської держави.

О.ЛУКАШЕНКО вважає, що Білорусь, віддаючи дань пошани історичним подіям, сьогодні впевнено рухається вперед. «Динамічно розвивається економіка, поліпшується життя людей, зміцнюються обороноздатність держави і соціально-політична стабільність суспільства, зростає міжнародний авторитет Білорусі. Все це результат правильного стратегічного курсу, який підтриманий білоруським народом і послідовно реалізовується у складних сучасних умовах», - наголошується в привітанні О.ЛУКАШЕНКА.

Довідка УНІАН. У Білорусі 7 листопада є державним святом і має статус вихідного дня.