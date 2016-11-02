Московська влада назвала причину опечатування офісу Amnesty International

У департаменті майна Москви заявили, що його співробітники провели заходи із "заміни замикаючих пристроїв та встановлення технічних засобів охорони на приміщення".

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"Міська власність <...> є вільною від договірних відносин, знаходження будь-яких третіх осіб в ній — незаконне", — сказано у відповіді департаменту майна Москви на запит "Дождя".

Термін договору оренди між містом і організацією Amnesty International Limited закінчився в січні 2008 року, після чого через відсутність заперечень з боку столичної влади він був продовжений за умови, що одна із сторін має право відмовитися від договору, попередивши іншу за три місяці, відзначили в департаменті.

"Проте у зв'язку з істотним порушенням умов оплати оренди на адресу організації була направлена претензія з повідомленням про необхідність погасити заборгованість протягом місяця. Також компанія була поставлена до відома, що в іншому разі через три місяці договір оренди буде вважатися розірваним", — додали у департаменті. Там уточнили, що претензія була проігнорована, у зв'язку з чим Росреєстр вніс в ЄГРП запис про припинення договору.

Для вивезення майна організація повинна протягом двох тижнів направити офіційне звернення в департамент, йдеться у відповіді на запит.

Amnesty International орендує приміщення в особняку 19 століття у департаменту міського майна протягом 20 років, і, за словами одного зі співробітників, справно сплачує орендну плату. За вказаним телефоном власника представникам організації додзвонитися не вдалося.

Як повідомлялося, вранці в середу співробітники правозахисної організації не змогли потрапити в Московський офіс, який виявився опечатаним. Опечатані були всі входи, замки на дверях – змінені, електрику – відрізано. При цьому жодного попередження від влади не надходило, повыдомили в організації.

Правозахисні групи, які фінансуються з-за кордону і критикують дії Кремля, протягом кількох останніх років відчувають тиск влади. Деякі були визнані "іноземними агентами", що ще більше посилило тиск з боку влади.