Amnesty International дозволять повернутися у свій офіс в Москві, місцева влада каже про "плутанину"

Про це повідомив голова ради з прав людини при президенті РФ Михайло Федотов, пише Українська правда з посиланням на Reuters.

Він заявив, що мав зустріч із Путіним і обговорював це питання.

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"Договір оренди був відновлений повністю. Вони (AI) матимуть можливість повернутися в офіс найближчим часом. Путін був проінформований про це," - сказав Федотов.

Незабаром після цього директор програми Amnesty International у Європі Джон Далхусен повідомив, що з групою зв’язався керівник департаменту майна міста Москва Володимир Єфімов, який заявив, що, ймовірно, сталася плутанина.

Він запросив членів групи на зустріч у понеділок 7 лисопада.

"Я б сказав, що це перспективно, і ми з нетерпінням чекаємо зустрічі і вирішення цього питання", - сказав Далхусен.

Як повідомлялося, зранку в середу, 2 листопада, співробітники правозахисної організації не змогли потрапити в Московський офіс, який виявився опечатаним. Опечатані були всі входи, замки на дверях – змінені, електрику відрізано. При цьому ніякого попередження від влади не надходило.

Правозахисні групи, які фінансуються з-за кордону і критикують дії Кремля, в останні кілька років відчувають тиск влади. Деякі були визнані "іноземними агентами", що ще більше посилило тиск з боку влади.