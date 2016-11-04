Amnesty International дозволять повернутися у свій офіс в Москві, місцева влада каже про "плутанину"
Група захисників прав людини Amnesty International зможе повернутися у свій офіс в Москві.
Про це повідомив голова ради з прав людини при президенті РФ Михайло Федотов, пише Українська правда з посиланням на Reuters.
Він заявив, що мав зустріч із Путіним і обговорював це питання.
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"Договір оренди був відновлений повністю. Вони (AI) матимуть можливість повернутися в офіс найближчим часом. Путін був проінформований про це," - сказав Федотов.
Незабаром після цього директор програми Amnesty International у Європі Джон Далхусен повідомив, що з групою зв’язався керівник департаменту майна міста Москва Володимир Єфімов, який заявив, що, ймовірно, сталася плутанина.
Він запросив членів групи на зустріч у понеділок 7 лисопада.
"Я б сказав, що це перспективно, і ми з нетерпінням чекаємо зустрічі і вирішення цього питання", - сказав Далхусен.
Як повідомлялося, зранку в середу, 2 листопада, співробітники правозахисної організації не змогли потрапити в Московський офіс, який виявився опечатаним. Опечатані були всі входи, замки на дверях – змінені, електрику відрізано. При цьому ніякого попередження від влади не надходило.
Правозахисні групи, які фінансуються з-за кордону і критикують дії Кремля, в останні кілька років відчувають тиск влади. Деякі були визнані "іноземними агентами", що ще більше посилило тиск з боку влади.