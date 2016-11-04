У Польщі пропонують платити 1 тисячу доларів за народжену від зґвалтування дитину

Таку пропозицію під час обговорення у сеймовій комісії висунув депутат ПіС Пьотр Ущинський, передає «Європейська правда» за посиланням на газету Wyborcza.

Депутат висловив побажання, щоб відповідну поправку внесли до проекту.

Більшість депутатів не стали висловлюватися щодо цієї пропозиції. Лише депутат від опозиційної "Громадянської платформи" не змогла приховати обурення: "Пропозиція доповнити закон нормою про вагітність від зґвалтування підіймає мої найдалекосяжніші занепокоєння і тривоги. Думаю, таким чином можна уявити сценарій, коли зґвалтована батьком дівчинка народить за 4 тисячі злотих. Це жахлива перспектива".

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Раніше стало відомо, що уряд Польщі хоче запропонувати матерям разову допомогу на загальну суму 1 тис. доларів (4 тис. злотих) у разі народження дитини із вадами розвитку.