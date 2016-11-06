Ехо звільнення Мосула: ІДІЛ, який терпить в Іраку поразку, активізував своїх смертників (фоторепортаж)

Як повідомляє Російська служба ВВС, в ранковий час пік в Тікріті (160 км на північ від Багдада) смертник підірвав машину швидкої допомоги, начинену вибухівкою. Поліція повідомила, що в результаті вибуху загинули 13 людей.

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В Самаррі атака була спрямована проти паломників-шиїтів. Щонайменше вісім людей загинули в результаті вибуху, влаштованого смертником на парковці біля однієї з мечетей.

Зазначається, що бойові дії в Іраку розгорілися з новою силою три тижні тому, коли іракська армія почала операцію зі звільнення другого за величиною іракського міста Мосул - від бойовиків екстремістського угруповання "Ісламська держава".

Населений переважно сунітами Мосул опинився під контролем ІГ два роки тому.