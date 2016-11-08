Клінтон і Трамп стали найбільш непопулярними кандидатами в президенти США з 1956 року - дослідження

Про це йдеться в повідомленні на сайті американського інституту дослідження громадської думки Gallup (Інститут Ґеллапа).

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Як зазначається в повідомленні, Трамп згідно з результатами досліджень є найбільш несприятливим кандидатом в очах виборців за усю історію проведення опитувань громадської думки під час президентських перегонів. Негативний відсоток несприйняття Трампа складає 61%.

Водночас Клінтон посіла друге місце – її кандидатура не подобається 52% опитаних виборців.

Інститут Ґеллапа проводить подібні дослідження з 1956 року щодо головних кандидатів на посаду президента США від Демократичної та Республіканської партій.

Дослідники зазначили, що Трамп та Клінтон за декілька годин до завершення президентської кампанії перед днем виборів, 8 листопада, мали найгірший результат популярності серед американців, починаючи з 1956 року.

Для порівняння, на минулих президентських виборах у 2012 році кандидатура президента Барака Обами викликала негатив у 37% виборців, водночас підтримку йому висловлювали 62%. У 2012 році кандидатуру від Республіканської партії Мітта Ромні не сприймали 43%, позитивно про нього висловлювалися 55%.

У дослідженні респондентам пропонувалася 10-бальна шкала щодо загальної оцінки кожного кандидата окремо від позитивних до негативних рис. Респонденти могли використовувати бали від +1 до +5, щоби вказати, що вони мають сприятливу думку щодо кожного кандидата. У цьому дослідженні оцінка +5 означала найвищий рівень сприйняття кандидатур. За аналогічною процедурою визначалося негативне сприйняття: від -1 до -5, де бал -5 означав найвищий рівень несприйняття кандидатів.

Останнє дослідження було проведено шляхом телефонного опитування дорослого населення 2-5 листопада у всій країні. Під час дослідження було опитано 1,033 тис. громадян США, які досягли 18-річного віку та проживали в усіх 50 штатах (включно з федеральним округом Колумбія).