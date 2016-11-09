"Світ стане більш божевільним": реакція світових політиків на перемогу Трампа

Трамп набрав необхідних 270 голосів виборців. В свою чергу опонент Трампа від демократів Гілларі Клінтон зателефонувала своєму опоненту - республіканцеві Дональду Трампу і визнала поразку на виборах президента США.

На перемогу Дональда Трампа вже відреагували у світові політики.

Зокрема, глава Європарламенту Мартін Шульц, привітавши американців із новим президентом, зазначив, що перемога Трампа стане «важким моментом» у стосунках США та Євросоюзу. Про це політик написав у своєму Twitter.

My statement on the result of the US presidential elections #USElectionspic.twitter.com/yrbUXOehQz — EP President (@EP_President) 9 ноября 2016 г.

З перемогою Трампа також привітав і президент Єврокомісії Жан Клод Юнкер, який у Twitter написав, що лише співпрацюючи разом ЄС та США зможуть вирішувати безпрецедентні проблеми.

Congratulations @realDonaldTrump. Only by cooperating closely can EU&US continue to make a difference in dealing w/ unprecedented challenges pic.twitter.com/6ic39caqiB — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 9 ноября 2016 г.

«Вітаємо Дональда Трампа. Лише у тісній співпраці ЄС та США зможуть продовжувати вирішувати безпрецендентні проблеми», - написав Юнкер.

На перемогу Трампа відреагували і в ФРН. Міністр юстиції Німеччини Хайко Маас у своєму Twitter написав, що світ після перемоги республіканця стане більш божевільним.

"Світ на цьому не закінчиться, але стане більш божевільним", - написав Маас.

Die Welt wird nicht untergehen, sie wird nur noch verrückter. (hm) — Heiko Maas (@HeikoMaas) 9 ноября 2016 г.

"Вибір Трампа - це гірке попередження. Ми маємо ще рішуче боротися із причинами, які можуть призвести до страху, ненависті та ізоляції", - додав міністр.

Wahl von #Trump ist bittere Warnung. Müssen Ursachen für Angst,Hass u Abschottung noch entschlossener bekämpfen #gegenhalten#USElection2016 — Heiko Maas (@HeikoMaas) 9 ноября 2016 г.

Привітальну телеграму Трампу направив і російський президент Володимир Путін, про що йдеться на сайті Кремля.

«У телеграмі В.Путін висловив надію на спільну роботу по виведенню російсько-американських відносин з кризового стану, а також за рішенням актуальних питань міжнародного порядку денного та пошуку ефективних відповідей на виклики глобальної безпеки.», - йдеться у повідомленні.

Результати президентських виборів у США викликають стурбованість. Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Стефан Льовен, повідомляє канал SVT.

"Я вважаю, що цей результат виборів хвилює як багатьох людей, так і ринки. Я волів би щоб перемогла Гілларі Клінтон за цілою низкою причин. Але вірно також і те, що Швеція матиме хороші стосунки з США, незалежно від того, хто стане президентом", - сказав Льовен.

При цьому Трампа привітала і лідер французької партії "Національний фронт" Марін Ле Пен. При цьому привітання вона опублікувала ще до оголошення офіційних результатів.

"Вітаю нового президента США Дональда Трампа і весь вільний американський народ!" - написала вона у Twitter.

Félicitations au nouveau président des Etats-Unis Donald Trump et au peuple américain, libre ! MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 9 ноября 2016 г.

Українські політики теж не залишились осторонь і прокоментували результати президентських виборів у США.

«Вітаю американців з обранням нового глави держави, а новообраного Президента США з перемогою на виборах. Хочу побажати американському народові успіху і процвітання, і сподіваюсь на те, що нова Адміністрація продовжить курс підтримки України», - написав у Facebook прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також привітав обраного президента США Дональда Трампа з перемогою на виборах в США. Про це йдеться в заяві генсека, опублікованій на сайті ООН.

"Ми стикаємося з викликами нової ситуації у сфері безпеки, у тому числі гібридної війни, кібер-атак, загрози тероризму. Керівництво США важливе, як ніколи. Наш Альянс зібрав найближчих друзів Америки в часи миру і конфлікту протягом майже 70 років. Сильне НАТО – це добре для Сполучених Штатів і добре для Європи", – сказав Столтенберг.

Нагадаємо, О 1.00 ночі за східноамериканскому часу завершилося голосування на виборах президента США.

Голосування завершилося штатом Аляска, який має три голоси вибірників. Опитування показували невелику перевагу кандидата від республіканців Дональда Трампа в цьому штаті.

Напередодні оголошення результаті в АП президента України заявили, що Україна готова до співпраці в Дональдом Трампом.

Перемогу Трампа, який набрав 270 голосів виборців, оваціями зустріли російські депутати.