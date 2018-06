"Світ стане більш божевільним": реакція світових політиків на перемогу Трампа

Трамп набрав необхідних 270 голосів виборців. В свою чергу опонент Трампа від демократів Гілларі Клінтон зателефонувала своєму опоненту - республіканцеві Дональду Трампу і визнала поразку на виборах президента США.

На перемогу Дональда Трампа вже відреагували у світові політики.

Зокрема, глава Європарламенту Мартін Шульц, привітавши американців із новим президентом, зазначив, що перемога Трампа стане «важким моментом» у стосунках США та Євросоюзу. Про це політик написав у своєму Twitter.

My statement on the result of the US presidential elections #USElectionspic.twitter.com/yrbUXOehQz